В Ростовской области пару из Петербурга унесло в открытое море на сапборде

Отдых в Ростовской области едва не закончился трагедией для молодой пары из Петербурга. Туристы отправились на прогулку на сапборде, однако доску подхватил сильный ветер и практически унес в открытое море.

При этом спасателей петербуржцы вызвали лишь спустя два часа, когда сил бороться со стихией уже не осталось, а берег был в нескольких километрах. Туристов на катере вернули на сушу, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами при выезде. Туристы могут столкнуться с трудностями из-за «неточностей в документах.

Речь, в частности, о некоторых буквах русского алфавита, указанных, например, в советских названиях населенных пунктов. Более того, нередки случаи изъятия загранпаспортов у россиян из-за неточно указанного места рождения.