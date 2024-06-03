В Ростовской области пару из Петербурга унесло в открытое море на сапборде

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Туристы оказались в нескольких километрах от берега.

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Булкин Сергей; 5-tv.ru

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Отдых в Ростовской области едва не закончился трагедией для молодой пары из Петербурга. Туристы отправились на прогулку на сапборде, однако доску подхватил сильный ветер и практически унес в открытое море.

При этом спасателей петербуржцы вызвали лишь спустя два часа, когда сил бороться со стихией уже не осталось, а берег был в нескольких километрах. Туристов на катере вернули на сушу, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами при выезде. Туристы могут столкнуться с трудностями из-за «неточностей в документах.

Речь, в частности, о некоторых буквах русского алфавита, указанных, например, в советских названиях населенных пунктов. Более того, нередки случаи изъятия загранпаспортов у россиян из-за неточно указанного места рождения.

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