Певица Гулькина рассказала, как едва не погибла в детстве: «Тянуло ко дну»

Знаменитость предположила, что в ней заложены «бунтарские гены», которые в юности толкали ее на опрометчивые поступки.

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина была трудным ребенком, однажды она едва не погибла из-за своей непоседливости. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Непослушники».

«Была очень трудным подростком. Я все время разбивала себе коленки. Более того, я умудрилась в конце марта, когда мне было лет, наверное, десять или 11, провалиться под лед. Если бы рядом не было подруги… Она меня буквально вытащила за воротник пальто, которое промокло и тянуло меня ко дну. Я тогда еще и плавать не умела», — поделилась Гулькина.

Родители певицы, по ее словам, недоумевали, почему их дочь растет таким сорванцом. Сама она предполагает, что в ней есть «бунтарские гены», хотя и пример родителей считает очень важным в воспитании ребенка.

«Есть какие-то гены, заложенные факторы, и если где-то были бунтари, то, возможно, в вашем ребенке может проснуться этот вулкан. А возможно, глядя на то, как вы себя ведете, он тоже будет скромным и замечательным человеком… Пример родителей имеет очень большое значение», — сказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Наталья Гулькина второпях вышла из гримерки на сцену без нижнего белья.