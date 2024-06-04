Певица Гулькина рассказала, как едва не погибла в детстве: «Тянуло ко дну»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 0

Певица Гулькина призналась, что была трудным ребенком и однажды едва не погибла

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Знаменитость предположила, что в ней заложены «бунтарские гены», которые в юности толкали ее на опрометчивые поступки.

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина была трудным ребенком, однажды она едва не погибла из-за своей непоседливости. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Непослушники».

«Была очень трудным подростком. Я все время разбивала себе коленки. Более того, я умудрилась в конце марта, когда мне было лет, наверное, десять или 11, провалиться под лед. Если бы рядом не было подруги… Она меня буквально вытащила за воротник пальто, которое промокло и тянуло меня ко дну. Я тогда еще и плавать не умела», — поделилась Гулькина.

Родители певицы, по ее словам, недоумевали, почему их дочь растет таким сорванцом. Сама она предполагает, что в ней есть «бунтарские гены», хотя и пример родителей считает очень важным в воспитании ребенка.

«Есть какие-то гены, заложенные факторы, и если где-то были бунтари, то, возможно, в вашем ребенке может проснуться этот вулкан. А возможно, глядя на то, как вы себя ведете, он тоже будет скромным и замечательным человеком… Пример родителей имеет очень большое значение», — сказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Наталья Гулькина второпях вышла из гримерки на сцену без нижнего белья.

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:06
Коррупция, наркотики, оружие: в США начался судебный процесс над сыном Байдена
9:58
Генпрокуратора РФ потребовала передать государству велотрек с Олимпиады-80
9:47
Рэйчел Грин уже не та: Дженнифер Энистон обвинили в злоупотреблении пластикой
9:38
В отношении Макаревича* началась доследственная проверка
9:24
«Привычная практика лжи»: ВСУ отработали методику провокации в Херсоне
9:17
Певица Гулькина рассказала, как едва не погибла в детстве: «Тянуло ко дну»

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
Младшая дочь Заворотнюк пришла на ее могилу с отцом Петром Чернышевым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео