Беременна? Леди Гага появилась на публике с большим животом

Наряд обтянул живот артистки — многие остались без сомнений, что она ждет первого ребенка.

Певица Леди Гага, кажется, находится в интересном положении. Ее с довольно большим животом засняли папарацци, пишет издание The Sun.

Мировая звезда пришла на ужин, устроенный в честь репетиции свадьбы ее сестры Натали Джерманотты. Леди Гага появилась в облегающем черном платье. Наряд обтянул живот артистки — многие остались без сомнений, что она ждет первого ребенка.

На ужине певица появилась вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Там же папарацци разглядели помолвочное кольцо на ее пальце, да к тому же с бриллиантом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пережившая выкидыш блогер Алина Акилова снов беременна. Блогер не осталась без поздравлений от других знаменитостей. В 2020 году Акилова должна была родить второго ребенка, но ей поставили неутешительный диагноз — замершая беременность. Оказалось, что на восьмой неделе у народившегося малыша остановилось сердце.