«Во мне бьется два сердечка»: пережившая выкидыш блогер Акилова снова беременна

На каком сроке находится интернет-знаменитость?

Блогер Алина Акилова ждет ребенка. Звезда опубликовала в своем личном блоге видео, на котором позирует с округлившимся животом.

«Руки трясутся, ладошки потеют. Не могу больше молчать! Во мне бьется два сердечка», — написала Акилова.

Блогер не осталась без поздравлений от других знаменитостей. Свои теплые комментарии под постом написали блогер Лерчек, рэпер ST и модель Анастасия Костенко.

«Моя девочка, какая же ты прекрасная! Какая ты счастливая! Люблю тебя! А малышке или малышу здоровья. Ждем гендер-пати», — написала Лерчек.

«Поздравляю вашу семью! Это невероятно крутая новость! Ура! Здоровья и счастья!» — прокомментировал новость рэпер ST.

«Поздравляю, моя милая! Легкой беременности! Будь самой счастливой девочкой на Земле и пусть тебя окружают светлые и добрые люди», — написала Костенко.

В 2020 году Акилова должна была родить второго ребенка, но ей поставили неутешительный диагноз — замершая беременность. Оказалось, что на восьмой неделе у народившегося малыша остановилось сердце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Устиненко стала мамой в третий раз.

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