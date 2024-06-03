«Во мне бьется два сердечка»: пережившая выкидыш блогер Акилова снова беременна
Пережившая выкидыш блогер Акилова снова беременна
Фото: Instagram* / alina_akilova
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На каком сроке находится интернет-знаменитость?
Блогер Алина Акилова ждет ребенка. Звезда опубликовала в своем личном блоге видео, на котором позирует с округлившимся животом.
«Руки трясутся, ладошки потеют. Не могу больше молчать! Во мне бьется два сердечка», — написала Акилова.
Блогер не осталась без поздравлений от других знаменитостей. Свои теплые комментарии под постом написали блогер Лерчек, рэпер ST и модель Анастасия Костенко.
«Моя девочка, какая же ты прекрасная! Какая ты счастливая! Люблю тебя! А малышке или малышу здоровья. Ждем гендер-пати», — написала Лерчек.
«Поздравляю вашу семью! Это невероятно крутая новость! Ура! Здоровья и счастья!» — прокомментировал новость рэпер ST.
«Поздравляю, моя милая! Легкой беременности! Будь самой счастливой девочкой на Земле и пусть тебя окружают светлые и добрые люди», — написала Костенко.
В 2020 году Акилова должна была родить второго ребенка, но ей поставили неутешительный диагноз — замершая беременность. Оказалось, что на восьмой неделе у народившегося малыша остановилось сердце.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Устиненко стала мамой в третий раз.
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