Майнинг в России может официально стать видом экономической деятельности

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

В Минфине поддержали эту инициативу.

Майнинг в России может официально стать видом экономической деятельности

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Майнингу хотят присвоить код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). В Минфине поддержали эту инициативу. Об этом изданию «Известия» рассказал замдиректора департамента финансовой политики ведомства Осман Кабалоев.

ОКВЭД — это код деятельности, который должен выбрать ИП или компания при регистрации. От этого зависит необходимость получения лицензии, тариф страховки и получение льгот от государства.

Кабалоев подчеркнул, что для начала нужно принять закон, регулирующий добычу криптовалют. Исходя из этого действия получится понять, каким окажется финальный вариант итоговых параметров ОКВЭД. Возможно, придется придумать новый код экономической деятельности отдельно для майнинга или подойдет уже существующий.

Таким образом, майнеры смогут рассчитывать на льготы и начнут платить налоги. По подсчетам специалистов, отрасль способна приносить государству порядка 50 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее 5-tv.ru писал, что появился новый способ обнаружения теневых майнеров.

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:19
«Ну очень богатая»: Прохор Шаляпин попытался соблазнить экс-жену Петросяна
5:07
Майнинг в России может официально стать видом экономической деятельности
4:56
Беременна? Леди Гага появилась на публике с большим животом
4:43
Шестое массовое вымирание: неужели оно началось на Земле уже?
4:25
Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» Юрия Ицкова госпитализировали во время гастролей
4:10
Звезде «Уральских пельменей» Илане Дылдиной подкинули лезвие в туфли

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
Больная раком Кейт Миддлтон передала фокуснику странную записку: «Помогите»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео