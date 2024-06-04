Польские фермеры решили возобновить блокаду КПП на границе с Украиной

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Аграрии выступают против дешевого импорта продукции, которая их разоряет.

Фото, видео: Wojtek Jargilo / ТАСС; 5-tv.ru

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Польские фермеры сегодня возобновят блокаду контрольно-пропускных пунктов на границе. Выезд с Украины на одном из ключевых участков будет полностью закрыт как минимум до четверга, 6 июня. Пропускать собираются только фуры с гуманитарным грузом и то — не более 24 машин в день.

Польские аграрии протестуют с начала февраля, перекрывая дороги и железнодорожные пути в страну. Так, во время прошлых акций высыпали зерно из вагонов прямо на землю. А на КПП тогда скопились огромные очереди из грузовиков.

Поляки выступают против дешевого импорта продукции с Украины, который разоряет местных производителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в начале мая тысячи польских фермеров приняли участие в масштабной акции протеста из-за несогласия с политикой властей страны и «зеленого курса» Евросоюза. Протестующие заполнили несколько улиц, многие из них держали флаги и плакаты.

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