Россиянам раскрыли, на сколько выросли пособия по уходу за детьми

Кто в 2024 году может претендовать на выплаты?

Минимальный размер детских пособий в России за десять лет вырос почти в три раза, а именно до девяти тысяч рублей в 2024 году. Об этом рассказала экономист Алла Макаренцева изданию Газета.ру.

«Система пособий на детей имеет комплексный характер, включая единовременные пособия при рождении, ежемесячные пособия по уходу, новое единое пособие для семей с низкими доходами и еще ряд пособий и выплат. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет за последние десять лет значительно вырос, однако изменились и критерии его назначения», — подчеркнула экономист.

По словам Макарцевой, выплаты на ребенка могут получить родственники, которые осуществляют уход, а также опекуны. Если человек прежде работал, то размер пособия определяется от взносов в Социальный Фонд. В 2024 году сумма варьируется от девяти тысяч до 49 тысяч рублей.

Подать заявление на получение выплат за ребенка до полутора лет можно по месту работы. Неработающие граждане это могут сделать через портал «Госуслуги» или в Социальном Фонде России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что какие выплаты на детей можно получить в 2024 году.