«Этот крест я несу одна»: почему Мария Шукшина хочет забрать себе все наследство

Суды о правах на творческое наследие Василия Шукшина только начались, а страсти традиционно разгорелись нешуточные.

Актриса и телеведущая Мария Шукшина не хочет делить наследство вместе со своей семьей. Об этом заявила младшая дочь писателя и кинорежиссера Василия Шукшина Ольга после заседания в районном Таганском суде. Эксклюзивные кадры предоставил 5-tv.ru.

С иском о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав произведения Василия Шукшина обратилась в суд Ольга Шукшина. Она отмечает, что старшая сестра не идет на общение, а лишь изредка созванивается с матерью - народной артисткой РСФСР. Более того, по ее словам она находится в «черном списке» у Марии.

«Мария ничего не хочет отдавать, она хочет оставить все себе. Я уже который год долблюсь в стену ее закрытого сердца от нас. Она явно показывает, что не желает с нами общаться. К сожалению, этот крест тяжелый я несу одна, потому что велика ответственность», — пояснила Ольга в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По ее словам, она не знает, почему ее знаменитая сестра так себя ведет, при этом обозначила причину подачи к ней судебной претензии.

«Мы хотим признать договор недействительным, потому что она практически оставила маму ни с чем», — рассказала она.

При этом Ольга отметила что всегда будет готова прийти на помощь своей сестре и ее семье если ей она когда-нибудь понадобится.

«Если понадобится солдатом служить, как маме в трудную минуту и бросить жизнь к ее ногам, то я сделаю это и для Маши, и для ее семьи», — призналась сестра артистки.

Сестра уверена, что суд окажется на ее стороне. Следующее заседание уже назначено на 4 июля.

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