Певица захотела спеть на свадьбе бывшего мужа за скромный гонорар.

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов иронично отреагировал на поздравление с предстоящим торжеством от бывшей супруги Татьяны Булановой. Его смутило предложение артистки спеть на свадьбе, пишут журналисты «Петербургского дневника».

Певица не вспоминает плохого о жизни с бывшим супругом. Она верна своему кредо: всегда нужно мыслить позитивно. Узнав о помолвке Радимова, Буланова с добрыми намерениями предложила свои услуги с хорошей скидкой. Однако спортсмен этого совсем не оценил и высказался весьма иронично.

«Она мне заплатит, чтобы спеть? Спросите у нее — сколько? Может, договоримся», — заявил Радимов.

Артистка никак не реагирует на колкости экс-супруга, в отличие от него. Несмотря на то, что после развода отношения между Радимовым и Булановой не заладились, футболист общается со своим сыном Никитой, рожденным в браке с певицей.

Сама Буланова уже состоит в новых отношениях. В 2023 году она вышла замуж за российского теннисиста и бизнесмена Валерия Руднева. Пара счастлива вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Буланова 25 лет голодает ради красивой фигуры.