«Стараюсь не есть после 5 вечера»: Буланова 25 лет голодает ради красивой фигуры

Знаменитость вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, который моложе нее на 19 лет. И делает все, чтобы выглядеть молодой и стройной.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова не расслабляется. Прошлым летом она вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, супруг на 19 лет моложе нее. Звезде вполне удается соответствовать. Благодаря контролю и собственному рецепту молодости в 55 лет она выглядит подтянутой и стройной. А секрет заключается в банальном голодании. Ужинов в ее меню не бывает.

«И я не ем жареное, жирное, вредное — никаких „майонезов“. Люблю простую, но острую пищу. Спортом не занималась никогда», — призналась Буланова в интервью Teleprogramma.pro.

По словам певицы, с конца 90-х она есть только раз в день, а по утрам предпочитает легкий перекус с чаем. Вечером питается только лишь мотивацией — вот такое интервальное голодание длиной в целый вечер. Так как активных тренировок селебрити не признает, а двигаться хочет, она нашла оптимальное решение. Записалась в театральную студию совмещать досуг и стремление к изящным пропорциям тела.

Молодость Руднева, как не раз подчеркивала Буланова, беспокоит многих, но только не ее. Хейтеры подмечают каждый изъян, чтобы дискредитировать пару. При этом сама Татьяна нисколько не беспокоится о своем выборе. И утверждает, что не начала ухаживать за собой с двойной силой, чтобы нравиться кавалеру.

Тем временем бывший супруг Татьяны Булановой, футбольный тренер Владислав Радимов тоже активно устраивает личную жизнь. Как ранее сообщал 5-tv.ru, несколько дней назад он официально зарегистрировал отношения с избранницей Анастасией Кулешовой. Свою возлюбленную тренер показал публике почти сразу после свадьбы Булановой. Назло?