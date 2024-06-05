Умерла актриса из сериала «Великолепный век»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 320 0

Умерла актриса из сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль

Умерла актриса из сериала «Великолепный век»

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Артистка долгое время боролась с раком молочной железы.

Актриса и звезда сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль умерла в одной из частных клиник Стамбула. Зимой ей исполнилось 72 года. О смерти стало известно из ее профиля на портале IMDb.

Фатма КаранфильФатма Каранфиль. Фото из открытых источников

Актриса родилась в Эскишехире, а в студенческие годы она изучала текстильное дело в Лондоне. В 1960-х она начала сниматься в сериалах и мыльных операх. Среди турецких фанатов она обрела статус секс-символа страны.

В конце 1990-х у актрисы диагностировали рак молочной железы, но тогда она смогла побороть страшный недуг и уже в 2001 году Каранфиль вернулась на сцену.

Звезда «Великолепного века» за свою карьеру добилась немалых успехов. Многие национальные ассоциации назвали ее «Актрисой года» в 1968 и 1972 годах.

Кроме «Великолепного века» Каранфиль снялась в «Забудь мое имя», «Жар обжигающей кожи», «Не могу сказать прощай», «Запретная любовь» и «Никто не знает».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда сериала «Доктор Кто» Уильям Рассел.

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