Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Актриса Ирина Метлицкая умирала в муках из-за рака
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Многие из звезд кино узнавали о неизлечимом недуге слишком поздно.
Рак не щадит никого — зачастую ни деньги, ни известность не помогают ее жертвам спастись. Болезнь косит молодых людей, стариков и даже детей. И порой смерть очередного онкологического пациента заставляет горевать тысячи людей. Так случилось и с этими пятью актрисами. Они были успешны и красивы, казалось, впереди ждут долгие годы славы и километры красных ковровых дорожек, но недуг оказался сильнее.
Анастасия Заворотнюк, 53 года
Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая, 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище. Она страдала от одной из самых агрессивных форм рака — глиобластомы, опухоли головного мозга. Шансов на выздоровление практически нет. О диагнозе актрисы стало известно в 2019 году. Все началось с внезапных обмороков на площадке, окружающие полагали, это последствия диет.
После этого звезда сериала «Моя прекрасная няня» перестала сниматься и избегала публичных выходов, до последнего никто не знал подробностей ее жизни, рядом были только самые близкие и члены семьи. Заворотнюк боролась с онкологией в течение пяти лет. У нее остались муж Петр Чернышев и трое детей от разных браков.
Евгения Брик, 40 лет
Смерть актрисы Евгении Брик, жены режиссера Валерия Тодоровского, поразила ее поклонников в самое сердце. Артистка известна по сериалам «Оттепель», «Фантом», «Не покидай меня», фильмам «Стиляги», «Географ глобус пропил» и другим. Она была востребована, перспективна… Молода и жизнерадостна. Никто кроме самых близких не знал о ее болезни. Брик предпочла тихую борьбу, последние годы она провела с семьей и единственной дочкой Зоей.
Брик и Тодоровский постоянно проживали в Лос-Анджелесе, там же актриса проходила лечение. Два года химиотерапии не дали результата. Она умерла 10 февраля 2022 года. Вдовец долго приходил в себя после утраты, в эти тяжелые времена он наотрез отказывался от интервью, погрузился в работу с головой. Режиссер растит дочь вместе с мамой жены, маленькая Зоя учится музыке и делает первые шаги в кино.
Анна Самохина, 47 лет
Советская и российская актриса Анна Самохина считалась одной из первых красавиц на сцене и в кино. Она, как говорят, сгорела от рака меньше чем за год. Известность к ней пришла после фильмов «Узник замка Иф» и «Воры в законе». В 90-х она была очень востребована, параллельно вела собственный бизнес. На фоне больших взлетов и падений в сфере финансов, стресса и изнурительных диет ради ролей Самохина узнала о болезни.
В ноябре 2009 года актриса обратилась к врачам из-за болей в желудке, после обследования она была госпитализирована в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Ей диагностировали рак желудка в четвертой стадии. В последние дни звезда отказалась от лечения. 10 февраля 2010-го она умерла в хосписе. Сотрудники учреждения говорили, что при любом самочувствии Самохина оставалась ухоженной, наносила макияж, а выпадающие от химиотерапии волосы прятала под платком. По словам дочери, она не теряла надежды на выздоровление и возвращении к публике.
Ирина Метлицкая, 35 лет
Утонченная красота Ирины Метлицкой восхищала зрителей и вдохновляла коллег и режиссеров. Она блистала актерским талантом в фильмах «Палач», «Черная вуаль», «Куколка» и «Танцующие призраки». Впереди ждала карьера легенды экранов, но яркую жизнь оборвал рак. Артистке диагностировали острый лейкоз в 1995 году.
Как и многие знаменитости, не желающие спекулировать на онкологии, Метлицкая скрывала болезнь. Она играла в кино пока была в состоянии стоять на ногах. Два года муж, режиссер Сергей Газаров, делал все возможное, но лечение не помогало. Актрису оперировали в Париже, супруги даже обращались к знахарке. Та рекомендовала голодание и сауну, что только усугубило положение. Она умирала тяжело, отмучилась 5 июня 1997 года.
Дарья Егорычева, 37 лет
Актриса обрела широкую известность после роли в сериале «Глухарь». О злокачественной опухоли она узнала в 2012 году. Егорычевой удалили часть легких, почти половину, после операции она уже не могла играть в театре, слишком большие нагрузки, справлялась только с небольшими ролями в сериалах. Артистка перенесла лучевую, таргетную и химиотерапию, в 2018-м у нее обнаружили метастазы в костях.
Ни ходить, ни лежать из-за сильной боли не могла. Последние дни жизни были предельно мучительными. Егорычева умерла 21 февраля 2019 года. Для поклонников печальное известие стало шоком, ведь она тоже молчала о своей беде. Лишь отчаявшись спасти ее, родственники организовали сбор, а позже рассказали о возмутительно грубом отношении некоторых врачей. Актриса стойко боролась и верила в чудо, но чуда не произошло.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с больной раком принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.
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