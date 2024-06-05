СК начал проверку в связи с гибелью индийских студентов в Великом Новгороде

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 76 0

Спасатели проводят работы по поиску погибших.

СК начал проверку в связи с гибелью индийских студентов в Великом Новгороде

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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СК в Великом Новгороде начал проверку по факту гибели четверых индийских студентов на реке Волхов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

«По данному факту следователями СУ СКР по Новгородской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 4 июня, вечером на городском пляже заметили группу из пяти человек. Ими оказались студенты из Индии. По словам очевидцев, они решили искупаться, но в какой-то момент девушку из компании снесло течением, другие бросились ей на помощь, но начали тонуть.

На место происшествия прибыли оперативные службы, проводятся поисковые мероприятия. Спасатели смогли обнаружить пока одного погибшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Адыгее трехлетняя девочка заживо сгорела в машине, пока ее родители собирали клубнику в поле в ауле Бжедугхабль.

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