«Очень рады»: Лавров прибыл с рабочим визитом в Чад

Как встретили главу российского МИДа?

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с первым в истории страны визитом в Чад. Министра встретили как очень дорогого гостя, отметила корреспондента «Известий» Ксения Солдатова.

«Сейчас в стране (Чаде. — Прим. ред.) сложная террористическая ситуация. Такому сильному союзнику, как Россия, здесь очень рады», — отметила журналист.

Сергей Лавров на днях начал свое очередное африканское турне, в рамках которого собирается провести ряд встреч с лидерами ряда стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров побывал с визитом в Буркина-Фасо. Бывшая французская колония недавно разорвала отношения с Парижем и готова развивать их с Москвой.