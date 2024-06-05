«Очень рады»: Лавров прибыл с рабочим визитом в Чад

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 24 0

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Чад

Фото, видео: © РИА Новости / Асатур Есаянц; 5-tv.ru

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Как встретили главу российского МИДа?

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с первым в истории страны визитом в Чад. Министра встретили как очень дорогого гостя, отметила корреспондента «Известий» Ксения Солдатова.

«Сейчас в стране (Чаде. — Прим. ред.) сложная террористическая ситуация. Такому сильному союзнику, как Россия, здесь очень рады», — отметила журналист.

Сергей Лавров на днях начал свое очередное африканское турне, в рамках которого собирается провести ряд встреч с лидерами ряда стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров побывал с визитом в Буркина-Фасо. Бывшая французская колония недавно разорвала отношения с Парижем и готова развивать их с Москвой.

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