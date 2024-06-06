«Летел, сломя голову»: кто управлял трамваем, попавшим в страшную аварию в Кемерово

Столкновение общественного транспорта произошло ранним утром, когда вагоны были заполнены спешащими на работу пассажирами.

За рулем трамвая № 10, попавшего в страшную аварию в Кемерово, сидела 23-летняя девушка, у которой мало опыта в вождении транспорта. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

А, по словам матери девушки-водителя, причиной случившегося могла стать неисправность.

«Отказали все тормоза. Ребенок летел, сломя голову. Вчера ребенок три трамвая поменял, ездила. Сегодня на один села, вообще авария такая страшная», — говорит Наталья.

Женщина отмечает, что сама девушка также получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице — у нее открытый перелом ноги и может быть раздроблена кость.

Наталья также подчеркнула, что ее дочь больше всего переживала не о собственном здоровье, а об благополучии пассажиров трамвая.

Между тем, по данным пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании сообщили, трамвай проходил второе техническое обслуживание 2 июня.

«Трамвай на линию выпущен исправным, один рейс на линии отработал. Трамвай 2021 года выпуска», — сообщили в компании в беседе с ТАСС.

Трамвай № 10 в Кемерово потерял управление и поехал с горы на Логовом шоссе вниз, после чего врезался в трамвай № 3. Он двигался на высокой скорости — такой, что на повороте из транспортного средства прямо под колеса машин вылетели пассажиры. Предварительно, отказала тормозная система, из-за чего № 10 разогнался до 80 километров в час.

В результате аварии один человек погиб, 90 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб.