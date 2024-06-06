В Кемерово после столкновения двух трамваев создали оперштаб

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Срочная новость 778 0

В результате аварии пострадали 50 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото, видео: Telegram / Дмитрий Анисимов / dv_anisimov; 5-tv.ru

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В больницу Кемерово доставлены 40 пострадавших в ДТП с трамваями, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще десять человек обратились в травмпункт самостоятельно. Итого 50 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Анисимов. Он прибыл в медучреждение, чтобы принимать необходимые меры.

Он подчеркнул — все, кто получил ранения во время аварии, получают в полном объеме необходимую помощь. Также в связи с происшествием в городе создан оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию, его возглавляет Анисимов. Для сбора оперативной информации создана горячая телефонная линия.

Авария попала в объективы камер уличного наблюдения. Трамвай № 10 потерял управление и поехал с горы на Логовом шоссе вниз, после чего врезался в другой. Он двигался на высокой скорости — такой, что на повороте из транспортного средства прямо под колеса машин вылетели пассажиры. Предварительно, отказала тормозная система, из-за чего № 10 разогнался до 80 километров в час.

«Трамваи № 3 и № 10 на правом берегу сейчас движутся по укороченному маршруту — до ДК шахтеров. Проезд в них бесплатный. В ближайшее время выйдут на линию бесплатные подвозящие автобусы „ДК шахтеров — железнодорожный вокзал“», — пояснил Анисимов.

Одного из водителей общественного транспорта зажало искореженным металлом после столкновения, но он, предположительно, выжил. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры с места аварии.

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