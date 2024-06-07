«Чай без пончиков»: почему прогорел семейный бизнес Стаса Костюшкина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Стасу Костюшкину пришлось закрыть свою пончиковую из-за нехватки времени

«Чай без пончиков»: почему прогорел семейный бизнес Стаса Костюшкина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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У знаменитого певца и его супруги более десяти лет назад была сеть по продаже пышек.

Супруга экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина объяснила, почему их семейный бизнес, который они развивали около десяти лет назад, не пошел в гору. Как призналась Юлия, причина банальная — всему виной отсутствие достаточного свободного времени.

«Мы же артисты, а этим бизнесом надо жить. Нам было сложно это соединять. Я и Стас — перфекционисты во всех своих делах. И мы хотим, чтобы все было на очень высоком уровне. Артистам сложно, поскольку они все вкладывают в свою артистическую сущность. Когда ты многостаночник, то разрываешься и где-то что-то недодаешь», — заявила Костюшкина в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Когда-то пончиковые Костюшкина можно было легко найти в Санкт-Петербурге, в Ярославле и, конечно, в Москве — точка находилась в одном из столичных аэропортов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во что российские звезды вкладывают миллионы.

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