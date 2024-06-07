Ему было всего 33: умер известный мексиканский актер

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

В 33 года умер мексиканский актер Дэмиан Лонгория

Ему было всего 33: умер известный мексиканский актер

Фото: www.globallookpress.com / lphaSpecnaz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист прославился после озвучивания Майки Блумберг в мультсериале «Переменка».

Скончался известный мексиканский актер Дэмиан Лонгория. Он не дожил до 34-летия всего неделю. Печальное известие сообщило издание TVyNovelas, ссылаясь на его друзей и коллег.

Актер умер за неделю до своего 34-летия. Фото из открытых источников.

От чего именно он умер, неизвестно, однако, по данным источника, никакого криминала в истории нет.

Дэмиан Лонгория родился 12 июня 1990 года в мексиканском городе Монтеррей. Большую известность ему принесло озвучивание персонажа Майки Блумберг в мультсериале «Переменка». Картина выходила с 1997 года и насчитывает шесть сезонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера Маргариты Касымовой.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.76
0.02 96.57
0.13
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июня

Последние новости

4:04
«С пренебрежением относится»: Шаляпин пожаловался на недоброжелательность Пьехи
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июня
3:58
Путин на ПМЭФ-2024 провел ряд важных встреч с зарубежными лидерами. Главное
3:35
Один нюанс. В каких новостройках квартиры стоят на 20% дороже среднего?
3:25
Редкие кадры: Витас впервые за долгое время показал подросших детей
3:21
Ему было всего 33: умер известный мексиканский актер

Сейчас читают

Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
На ПМЭФ представили инновационные конфеты, не повышающие уровень глюкозы в крови
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака