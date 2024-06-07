Патрушев принял участие в закладке киля буксира ледового класса в Петрозаводске

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 40 0

Церемония прошла на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Тимин; 5-tv.ru

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В Петрозаводске заложили киль буксира ледового класса на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. В церемонии принял участие помощник президента России по вопросам кораблестроения Николай Патрушев.

Также в программе Патрушева — совещание, на котором будет обсуждаться модернизация завода и создание на нем первой в России цифровой верфи. Это — первый в России проект, который реализуется с 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первый пассажирский теплоход для Арктики спустили на воду в Петербурге. Флагманское судно будет ходить по Енисею в Красноярском крае. И это уникальный проект не только для Сибири, но и для всей России.

Его создание под давлением западных санкций стало своеобразным вызовом. Но с ним успешно справились. Комфортабельный теплоход полностью укомплектован нашим оборудованием.

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