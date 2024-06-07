«Петуха отправим в суп» — Путин о помехах в развитии российской экономической модели

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 98 0

Путин пошутил о помехах Правительства в развитии экономической модели РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Караганов заметил, что Правительство России работает на должном уровне, однако есть у нас общая национальная черта — начинать что-то делать, когда «петух клюнет».

Владимир Путин ответил шуткой на замечание российского политолога и экономиста Сергея Караганова о том, что Правительство РФ работает на должном уровне, однако есть у нас общая национальная черта — начинать что-то делать, когда «петух клюнет».

«Петуха отправим в суп. Не переживайте, потому что он курочек не топчет, зачем он нужен — такой петух?» — пошутил президент.

Что касается экономической модели РФ, сообщил глава государства, недавно на встрече с представителями информационных агентств, самое важное — вовремя замечать, куда движется мир. К примеру, китайская модель экономики многими экспертами сейчас признается более эффективной, чем все существующие до сих пор — к примеру, американская или европейская.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

17:48
Путин назвал мозги главным средством производства в нынешней России
17:47
Российская Федерация не будет со всеми «воевать», заявил Путин
17:47
На ПМЭФ обсудили роль биотехнологий для технологического суверенитета
17:44
Россия добьется победы на Украине — Путин
17:44
«Совершил невозможное»: семья Заворотнюк о нейрохирурге, боровшимся за ее жизнь
17:43
Банк «РОССИЯ» обсудил сферы развития сотрудничества с Тульской областью

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Главный сердцеед «Универа» Алексей Гаврилов женился в третий раз
«Крутой поэт»: Игорь Гуляев о творчестве Александра Пушкина
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака