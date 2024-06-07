Сергей Караганов заметил, что Правительство России работает на должном уровне, однако есть у нас общая национальная черта — начинать что-то делать, когда «петух клюнет».

Владимир Путин ответил шуткой на замечание российского политолога и экономиста Сергея Караганова о том, что Правительство РФ работает на должном уровне, однако есть у нас общая национальная черта — начинать что-то делать, когда «петух клюнет».

«Петуха отправим в суп. Не переживайте, потому что он курочек не топчет, зачем он нужен — такой петух?» — пошутил президент.

Что касается экономической модели РФ, сообщил глава государства, недавно на встрече с представителями информационных агентств, самое важное — вовремя замечать, куда движется мир. К примеру, китайская модель экономики многими экспертами сейчас признается более эффективной, чем все существующие до сих пор — к примеру, американская или европейская.