«Неверное и нелепое»: в Британии мнение НАТО о России назвали ошибочным
Профессор Самуэли: НАТО ошибочно мыслит в отношении России
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel
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Профессор Лондонского Института глобальной политики посчитал действующих лидеров Европы «поколением дураком».
Лидеры НАТО ведут неправильную политику в отношении России. Об этом заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в эфире YouTube-канала британского политика Джорджа Гэллоуэя.
«Конфликты начинаются, когда у одной стороны создается нелепое и неверное впечатление, что она может одержать легкую победу, а другая сторона просто сдастся. И именно это НАТО ошибочно думает о России», — рассказал Самуэли.
Он также заявил, что на данный момент лидерами Европы являются дураки, которые слепо блефуют в надежде на то, что российская сторона проявит слабость и самостоятельно отступит. Президента Франции Эммануэля Макрона он тоже вписал в этот список.
Профессор также сказал, что политика Европы и ее провокации лишь показывают небрежность по отношению к России.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Европа самостоятельно убивает свою культуру.
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