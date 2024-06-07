В это же самое время Россия становится носителем европейской культуры, отметил президент.

Россия становится носителем европейской культуры, когда Европа ее своими руками убивает. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

Государство будет опираться на европейскую культуру, но также будет продолжать уважительно относиться к различным традициям прочих народов, которые принадлежат стране. Именно в этом единстве — наша сила, отметил Путин.

Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.