Пять причин: почему чувство голода может возникать сразу после приема пищи

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Нутрициолог Тиханычева: после еды вновь хочется есть из-за недостатка сна

Пять причин: почему чувство голода может возникать сразу после приема пищи

Фото: www.globallookpress.com

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Нутрициолог рассказала, какие продукты помогут побороть чувство голода.

Желание вновь что-нибудь ухватить со стола сразу после приема пищи может быть связано с пятью причинами, рассказала в интервью изданию aif.ru специалист по питанию, нутрициолог Жанна Тиханычева.

Постоянное чувство голода может указывать не нехватку в организме питательных веществ. К примеру, если в рационе человека недостаточно белков, жиров или углеводов, организм посылает сигналы голода, чтобы восполнить их.

«Причинами дефицита могут быть неправильно составленный рацион питания или низкокалорийные диеты, которые слишком резко снижают потребление калорий», — объяснила специалист.

Также активное занятие спортом может вызывать постоянное чувство голода. Это связано с тем, что человек во время физических упражнений тратит много энергии, поэтому организм требует ее восполнения.

Недостаток сна тоже зачастую становится причиной частого голода. А также стресс и эмоциональное напряжение, так как они нарушают работу химических процессов в организме. И пятой причиной является наличие некоторых заболеваний.

«Такие, как гипогликемия, гипертиреоз или синдром раздраженного кишечника. Все они могут быть причинами ощущения постоянного чувства голода», — отметила нутрициолог.

Чтобы побороть чувство голода, специалист порекомендовала ввести в свой рацион яйца, птицу, рыбу, мясо или бобовые, авокадо, оливки, растительные масла холодного отжима, орехи, красную икру, цельные злаки, овощи, зелень. Если не получается самостоятельно совладать со своим аппетитом, нутрициолог посоветовала обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

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