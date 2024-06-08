Переобулся? Столтенберг отказался создавать фонд для помощи Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Bloomberg: Столтенберг отказался от создания фонда для помощи Украине

Переобулся? Столтенберг отказался создавать фонд для помощи Украине

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

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Если бы страны НАТО согласились, они бы ежегодно отдавали в фонд как минимум 40 миллиардов евро.

НАТО не будет создавать пятилетний фонд помощи Украине объемом 100 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. Причина такого решения — разногласия членов альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине, столкнувшись с несогласием среди членов альянса», — отметили авторы в материале.

Предполагалось, что идея будет одобрена уже на следующей неделе. В ее рамках союзники бы отдавали в созданный фонд ежегодно не менее 40 миллиардов евро. Однако вклад зависел бы от ВВП каждой страны. Ожидалось также, что США будут вносить приблизительно половину от этой суммы.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал фаворитом на должность президента Украины Владимира Зеленского.

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