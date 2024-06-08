Россиянин Тимашев с гражданством США признался в нарушении санкций против РФ

Россиянин Дмитрий Тимашев, имеющий также гражданство США, признался в экспорте боеприпасов в РФ. Соответствующее заявление опубликовали на сайте американского Минюста.

«Признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля путем экспорта частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в Россию без необходимого разрешения», — отметили в заявлении.

По данным Минюста США, 58-летний россиянин на протяжении трех лет — с 2020 по 2023 год вместе с помощником якобы руководил поставками деталей для оружия и боеприпасов. На заработанные деньги его дочери оплачивали себе обучение и аренду жилья в Екатеринбурге. После начала спецоперации он начал направлять родственнику партнера товар в Казахстан, при этом он прекрасно понимал, что посылки в результате окажутся в России.

Судебное разбирательство по делу Тимашева пройдет в ноябре этого года. Ему грозит до пяти лет тюрьмы в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция ФРГ задержала двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России.