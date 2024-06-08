Воздушное судно врезалось в находившийся на стоянке Пулково самолет SSJ 100

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 43 0

Сейчас проводится расследование инцидента.

Воздушное судно врезалось в находившийся на стоянке Пулково самолет SSJ 100

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Воздушное судно врезалось в пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который находился на стоянке петербургского самолета Пулково. Об этом сообщила 5-tv.ru пресс-служба авиакомпании «Россия».

«Самолет отстранен от полетов. Проводится расследование произошедшего случая», — говорится в сообщении.

Все произошло вечером 7 июня. Самолет SSJ-100 задел вылетавший в Шереметьево Bombardier Global Express. В результате винглетом (концовка крыла) была повреждена нижняя кромка левого полукрыла Sukhoi Superjet 100.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет с астронавтом «Аполлона-8» Уильямом Андерс разбился в США. Члену экипажа космической экспедиции было 90 лет.

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