«Дочке взяли билет в экономе»: Боня прилетела в Азербайджан с наследницей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 49 0

Виктория Боня сообщила о трудном перелете дочери в эконом классе

«Дочке взяли билет в экономе»: Боня прилетела в Азербайджан с наследницей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Почему родительница ехала отдельно от наследницы?

Телеведущая и модель Виктория Боня прилетела в Азербайджан вместе с дочерью Анджелиной. В своих социальных сетях звезда опубликовала видео, на котором видно, как уставшая наследница прилегла на стульях в аэропорту в зоне выдачи багажа.

Боня пожаловалась на трудную дорогу и рассказала, по какой причине Анджелина так устала.

«Всю ночь летели. Дочке взяли билет в экономе, она совсем устала», — объяснила она.

Instagram* / victoriabonya

Судя по всему, сама телеведущая летела бизнес-классом. Однако почему родительница ехала отдельно от дочери, она не рассказала.

К слову, Виктория Боня путешествует на постоянной основе. За последнее время она побывала в Каннах, Стамбуле и Дубае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Виктории Бони начались проблемы с лицом после пластической операции. Телеведущая в 2023 году сделала процедуру «лисьи глазки» и подтяжку, однако результат оказался не таким радостным.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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