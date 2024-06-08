В Москве стартовала «Гонка героев Urban» на Поклонной горе

Участников ждет 27 испытаний.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
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В московском Парке Победы на Поклонной горе стартовала «Гонка героев Urban». В забеге принимают участие порядка двух тысяч человек.
Первым этапом гонки стал коллективный забег. Всего участникам предстоит справиться с 27 испытаниями на силу и выносливость, в том числе рукоходы, упражнения с утяжелителями и препятствия из бревен.
В финале спортсменам нужно будет преодолеть глубокий бассейн и четырехметровую горку с канатами. На финише каждый участник получит золотой жетон.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мае по всей России проходил масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ». Десятки регионов объединились, чтобы тысячи спортсменов смогли не просто принять участие в соревновании, а отправиться в путешествие по стране.
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