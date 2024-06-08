Еле успели оттащить: мужчина избил жену на глазах ребенка в ТЦ

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 38 0

В Серпухове мужчина на глазах у ребенка избил жену в ТЦ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Мужчина избил свою жену в одном из торговых центров в Серпухове на глазах у ребенка. Карды произошедшего инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

Отмечается, что пара была в состоянии алкогольного опьянения. Кадры запечатлели, как мужчина ногой пнул уже лежащую женщину. В это время ребенок громко кричал. Прохожие вмешались и оттащили агрессивно настроенного мужчину.

За дебош, устроенный на глазах ребенка, родителей уже привлекли к административной ответственности. Также не исключено, что в отношении главы семейства правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело.

Все подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Севастополе мужчина случайно задушил своего трехмесячного сына.

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