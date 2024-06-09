Водитель Maserati, сбивший детей на остановке в Подмосковье, был пьян и лишен прав

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

Водитель Maserati, сбивший детей на остановке в Подмосковье, был лишен прав

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Telegram / ГСУ СК России по Московской области / gsuskmosobl; 5-tv.ru

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Один из несовершеннолетних скончался от полученных травм.

Сбивший двух детей в Можайском городском округе Московской области водитель Maserati был лишен прав на управление автомобиля, а также пьян. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения лицом, лишенным права управления транспортными средствами, в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть и травмирование детей (п.п. „а, в“ ч. 4 ст. 264 УК)», — отмечается в публикации.

Мужчине, совершившему ДТП, предъявлено обвинение. Он признал свою вину в совершении преступления, а также раскаялся в содеянном.

Криминалисты и следователи ГСУ СК РФ по Московской области провели осмотр места происшествия и обыск по месту проживания задержанного. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

ДТП произошло вечером в минувшую субботу. Водитель Maserati ехал с бешеной скоростью, а перед нерегулируемым пешеходным переходом даже не затормозил. Рядом с ним стояла остановка, на которой находилось трое детей. Один из них успел отскочить, второй был госпитализирован, третий скончался на месте. В машине находились два человека — они не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП с фурой в подмосковном Одинцово.

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