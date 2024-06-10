Подкармливают бактерии: эндокринолог предупредила об усиливающих потоотделение продуктах

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 30 0

Эндокринолог Павлова: сильный запаха пота провоцируют сладости

Подкармливают бактерии: эндокринолог предупредила об усиливающих потоотделение продуктах

Фото: www.globallookpress.com / john cummings

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В каких случаях стоит обратиться ко врачу?

Продукты, которые мы употребляем в пищу, влияют на интенсивность запаха пота. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в беседе с радио Sputnik.

Специалист объяснила, что в поте содержатся элементы, которыми питаются бактерии. Это может усиливать его неприятный запах. Особо «благоприятную» для микроорганизмов среду создают сладости, выдержанные сыры, специи, сладкие молочные продукты.

Как отметила эндокринолог, с потом выходят углеводы, в том числе и сахар. Чрезмерное выделение пота могут также спровоцировать кофе, чай и горячая вода. Так в организме работает терморегуляция.

Помимо особенностей питания, на сильный запах пота могут влиять и проблемы со здоровьем, поэтому при появлении симптомов на всякий случай необходимо обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты вызывают обильное потоотделение.

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