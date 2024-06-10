«Таю от нежности»: Арзамасова раскрыла детали своей второй беременности

Звезда «Папиных дочек» не позволяет себе отдыхать даже в ожидании ребенка.

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала новое фото с любимым мужем Ильей Авербухом и сыном Львом, показав их семейную идиллию.

«Но с утра сходили в милое кафе с моими дорогими мужчинами. Левушка с Илюшей принесли мне цветы к завтраку. Таю от нежности», — подписала опубликованную фотографию 29-летняя знаменитость.

Арзамасова призналась, что не сидит без дела — она репетирует церемонию премии «Хрустальная Турандот». Вместе с тем артистка чувствует себя очень счастливой, показывая на фото, что ей очень приятно получать подобные знаки внимания от мужа и сына.

Беременная актриса Лиза Арзамасова после посещения кафе получила в подарок цветы от мужа. Фото: Instagram* / liza_arzamasova

Более того, рабочий настрой актрисы проявился не только в репетиции, но и в недавнем ее вступлении в Союз писателей России. Звезда «Папиных дочек» сказала, что она счастлива в браке с 50-летним Ильей Авербухом, а если Арзамасова находит время заниматься любимым делом — для актрисы это «полный восторг».

Сейчас Арзамасова находится на последних месяцах беременности. Для артистки ребенок станет вторым, а для ее мужа — третьим. В первом браке с фигуристкой Ириной Лобачевой у него родился сын Мартин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова решила отселить своего трехлетнего сына во время «долгожданного отпуска».

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