Боится не успеть: король Британии Карл III пожелал возобновить общение с внуками

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 188 0

Mirror: король Британии хочет возобновить общение с внуками из-за рака

Боится не успеть: король Британии Карл III пожелал возобновить общение с внуками

Фото: www.globallookpress.com / © Stephen Lock; 5-tv.ru

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Монарх ведет тяжелую борьбу с онкологией.

Король Великобритании Карл III, который болен онкологией, намерен возобновить общение со своими внуками — детьми принца Гарри, Лилибет и Арчи. Об этом сообщает издание The Mirror.

«Король полон решимости построить отношения с детьми принца Гарри и стать частью их жизни», — говорится в сообщении.

Карл III опечален тем фактом, что может общаться с внуками только по телефону и то не всегда. Например, Лилибет он видел всего один раз.

По мнению писательницы Игрид Сьюард, для Карла III семья всегда была важна. Ему грустно из-за того, что он не видит так часто своих внуков. Он вспоминает свое детство, когда его родители из-за своих обязанностей всегда были заняты. Также на его решение повлияла и болезнь, он знает, что не будет жить вечно, поэтому для него так важно научить внуков мудрости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принца Гарри не пригласили на официальный день рождения короля.

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