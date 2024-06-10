Фестиваль «Блогеры России»: кто из звезд выступит на масштабных площадках

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

12 июня пройдет фестиваль «Блогеры России»

Фестиваль «Блогеры России»: кто из звезд выступит на масштабных площадках

Фото: vk.com

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В 2024 году мероприятие пройдет в разных городах РФ — Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Фестиваль «Блогеры России» пройдет 12 июня 2024 года в разных городах РФ — Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Концертные площадки откроются в великий праздник — День России. Вход абсолютно свободный.

Генеральным партнером события стал VK, а организатором фестиваля выступит организация маркетинговых коммуникаций Vision Republic. Информационную поддержку окажет проект в сфере шоу-бизнеса «Звездач Зум».

В разных точках выступят популярные исполнители — Валя Карнавал, MIA BOYKA, Леша Свик, INSTASAMKA, Люся Чеботина и Ольга Бузова. С 12 по 24 июня в крупнейших городах России можно встретить любимых звезд.

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