Фестиваль «Блогеры России»: кто из звезд выступит на масштабных площадках

В 2024 году мероприятие пройдет в разных городах РФ — Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Фестиваль «Блогеры России» пройдет 12 июня 2024 года в разных городах РФ — Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Концертные площадки откроются в великий праздник — День России. Вход абсолютно свободный.

Генеральным партнером события стал VK, а организатором фестиваля выступит организация маркетинговых коммуникаций Vision Republic. Информационную поддержку окажет проект в сфере шоу-бизнеса «Звездач Зум».

В разных точках выступят популярные исполнители — Валя Карнавал, MIA BOYKA, Леша Свик, INSTASAMKA, Люся Чеботина и Ольга Бузова. С 12 по 24 июня в крупнейших городах России можно встретить любимых звезд.