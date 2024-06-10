Бесплатный курс медитации: как почувствовать внутренний покой

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 26 0

Психолог Ким: очистить уставший от нагрузок мозг поможет медитация

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Panoramic; 5-tv.ru

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Ваш взгляд на вещи определяет ваше состояние.

В наши дни информационный шум и постоянные нагрузки негативно сказываются на ментальном состоянии человека. Практически каждый сталкивался с ситуацией, когда хочется закрыться от всех своих проблем и трудностей и избавиться от обязанностей, однако есть способы помочь себе в таких случаях. Психолог Вероника Ким объяснила 5-tv.ru, как научиться чувствовать внутреннюю свободу и спокойствие.

В первую очередь, необходимо понимать, что наши чувства — это следствия наших же реакций на те или иные события. И первое, что следует сделать — это отследить и проанализировать те события, которые вызывают у вас негативные чувства и реакции, такие как обида, разочарование, злость и агрессия. Важно принять решение, научиться реагировать на него по-новому, так, чтобы внешнее никак не отражалось на вашем внутреннем состоянии.

Второе, что необходимо сделать — это понять, что абсолютно все наши чувства, без исключений, это следствие того, что мы слишком много переживаем о том, что с нами происходило в далеком прошлом, очень сильно тревожимся и беспокоимся о том, что будет происходить в будущем. Но, по большому счету, мы не можем повлиять ни на одно, ни на другое.

«Единственное, что действительно в наших силах — это создать наше настоящее. Буквально каждой мыслью, каждым действием создавать себя здесь и сейчас», — поясняет психолог.

Также стоит обратить свое внимание на медитацию. В настоящее время она достаточно изучена и исследована, как с медицинской точки зрения, так и с научной, и она позволяет легко и просто переключать свое внимание с внешнего мира на внутренний.

Тем самым вы успокаиваетесь, расслабляется вся ваша нервная система, гормональная система, и организм совершенно по-другому реагирует на все происходящее вокруг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет, если заварить чайный пакетик второй раз.

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