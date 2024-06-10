В Швейцарии заявили о планах 90 стран принять участие в конференции по Украине

Причем половина из них — представители Европы.

В саммите по Украине, который пройдет в середине июня в Швейцарии, примут участие 90 стран и организаций. Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства, опубликованном на его сайте.

«90 государств и организаций на данный момент зарегистрировались для участия в конференции. Около половины государств представляют Европу, другая половина — другие континенты», — говорится в релизе.

Отмечается, что в ходе конференции рабочие группы обсудят вопросы, связанные с ядерной и продовольственной безопасностью, а также гуманитарными проблемами. По завершению саммита будет подготовлено заключительное заявление.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине.

Об отказе участвовать в так называемой «мирной встрече» по Украине уже заявили представители Китая, Никарагуа, Мексики, Саудовской Аравии, Аргентины и других стран. Кроме того, конференцию пропустит и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.