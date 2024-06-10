«Диалог невозможен»: власти Швейцарии озвучили свою позицию по украинскому саммиту

Конференция пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня.

Глава МИД Швейцарии накануне конференции по Украине заявил, что без участия Москвы какой-либо мирный диалог просто невозможен. Дипломат подчеркнул, что это — официальная позиция швейцарских властей.

«Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать. Мирный процесс будет успешным только в том случае, если в нем будут задействованы все стороны», — заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Как заявлялось ранее, в рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную главой киевского режима Владимиром Зеленским. Для участия в саммите зарегистрировались 90 государств и организаций. Китай от участия отказался. Также не подтвердили свое участие Бразилия и ЮАР.