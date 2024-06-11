Администрация американского президента Джо Байдена сняла введенный ранее запрет на поставки вооружения украинскому националистическому формированию «Азов»*. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на информатора в Госдепе США.

В материале указано, что 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла некую проверку, проведенную Госдепом, а именно, Вашингтон не увидел нарушений закона Лихи. Этот закон запрещает американской стороне оказывать помощь формированиям, которые совершали тяжкие нарушения прав человека.

Тем не менее, как пишут авторы статьи, Госдеп не нашел доказательств того, что «азовцы» совершали такие нарушения.

Несколькими годами ранее Штаты запретили помощь «Азову» из-за того, что «некоторые его основатели придерживались расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов».

Ранее 5-tv.ru писал, что 80-летие высадки в Нормандии обернулось русофобским шоу.

* — Террористическая организация, запрещена в России.