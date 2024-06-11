«У нас нет ничего»: десятки семей остались без домов, вложив деньги в их покупку

Компания-производитель обещает решить все проблемы, но сроки не называются.

Желание уехать подальше от города и дышать свежим воздухом для десятков российских семей оказалось несбыточным. Обратившись в компанию, производящую модульные дома, ее клиенты вместо обещанного жилья получили лишь долги.

Ситуацию уже поставил на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. С теми, кто так и не дождался крыши над головой, поговорил корреспондент «Известий» Марк Стакионис.

Летние месяцы Юлия Макарова рассчитывала провести на даче, в модульном доме, который ей обещали построить специалисты компании «Летвуд». Но на ее загородном участке — только сваи. Рабочих хозяйка не видела давно. Как и денег, которые взяла в ипотеку. 5,7 миллионов рублей почти сразу перевели застройщику.

«На сегодняшний день у нас нет ничего. Перед выводом как раз второго транша нам быстренько привезли бытовку показать деятельность, поставили эти сваи. Бытовку, кстати, тоже денег они не заплатили. Мы не одни, нас таких много», — говорит Юлия Макарова, пострадавшая.

Окончания строительства сейчас ждут более 80 семей по всей стране. На участке Марии Стоговой к работам даже не приступали. Уже год кормят обещаниями.

«Сначала объяснили, что нет строителей на производстве. Потом просто какие-то трудности временные — нужно пережить. Подождите, пожалуйста, войдите в нашу ситуацию. Ну, и в конце концов, когда я уже написала заявление на расторжение договора и возврате денежных средств, мне сказали: „Мы не знаем, как вам денежные средства перевести, ждите“», — вспоминает пострадавшая Мария Стогова.

Подождать директор компании предложил и нам, когда мы до него дозвонились.

— А вы можете перезвонить мне хотя бы завтра?

— А почему завтра?

— Я сейчас просто в дороге, мне не совсем удобно говорить, я плохо слышу.

Обманутые клиенты решили сосредоточиться на другом. Обратились в разные инстанции. Писали в Роспотребнадзор и в полицию. А также в Следственный комитет, председатель которого взял ситуацию на личный контроль. Но пока Юлия Макарова с мужем и двумя сыновьями ютится в однокомнатной квартире, за которую также платит ипотеку, директор компании, по ее словам, покупает дорогие машины, квартиры и пышно празднует свадьбу.

Лакомым кусочком для клиентов мог бы стать возврат денег. На окончание строительных работ они уже не рассчитывают.

«Возврат напрямую зависит от материального положения данного юридического лица. Также можно возбудить уголовное дело по 159 статье. Это статья, связанная с мошенничеством, но опять же материальное положение лиц, привлеченных в данном уголовном деле, нам не известно», — уточняет Мария Медведева, юрист.

По словам собственников, денег на счету компании нет. Согласно банковским документам — одни долги. При этом, она, со слов жителей, продолжает принимать заказы и количество обманутых клиентов постоянно растет. Тем временем, у них может вырасти процентная ставка. Это произойдет, если дома, на которые они брали ипотеку, не будут построены в срок.