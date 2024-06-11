Южная Корея заявила о нарушении границы десятками солдат КНДР

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Yonhар: солдаты КНДР случайно зашли на территорию Южной Кореи

Южная Корея заявила о нарушении границы десятками солдат КНДР

Фото: www.globallookpress.com / Ryu Seung-Il

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Был открыт предупредительный огонь.

Порядка 20 солдат КНДР нарушили межкорейскую границу. После этого военные Южной Кореи сделали ряд предупредительных выстрелов в их сторону. Произошло все 9 июня, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

Отмечается, что примерно в 12:30 (06:30 по московскому времени) в воскресенье солдаты КНДР ненадолго пересекли военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне на центральном участке границы. Тогда южнокорейские военные открыли предупредительный огонь. После этого северяне вернулись на территорию своей страны.

После случившегося никакой необычной активности не было. По данным ОКНШ, северокорейские солдаты выполняли какую-то задачу и случайно пересекли границу. В командовании также добавили, что сейчас сложно разглядеть пограничные знаки, ведь демилитаризованная зона заросла травой и кустарником.

Шары с особым грузом от КНДР

Прежде КНДР дважды отправляла воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею. Так, вечером 28 мая пересекли военную демаркационную линию 150 шаров с необычным грузом, а 1 июня — 600. Граждан призвали не приближаться к шарам, а при их обнаружении немедленно сообщить в полицию или армейское отделение.

Зеркальные меры со стороны Пхеньяна последовали в ответ на разбрасывание южнокорейских агитационных листовок в приграничных районах страны. Причем это было дополнено ежедневными разведывательными полетами в середине мая, но уже со стороны США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южная Корея решила приостановить действие военного соглашения с КНДР.

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