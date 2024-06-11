«Поиск и вербовка»: Бортников о наращивании Украиной усилий для терактов в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Бортников: Украина при помощи НАТО ищет исполнителей терактов среди мигрантов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk; Информационный центр НАК; 5-tv.ru

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Как действует преступный киевский режим?

Украина при поддержке спецслужб Североатлантического альянса ищет тех, кто может совершить теракты и диверсии на территории России. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в ходе заседания.

Он подчеркнул, что Украина наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытаясь тем самым ослабить ресурсную поддержку войск и спровоцировать панические настроения среди населения.

«Они осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов», — передает его слова пресс-служба НАК.

Вместе с тем не прекращаются попытки проникновения в приграничные с Украиной регионы боевиков ВСУ и диверсионно-разведывательных групп Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе начали пугать терактами в российских школах. В частности, член комитета по обороне британского парламента Николас Драммонд рассказал о планах Киева наносить удары по этим учреждениям.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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