Бортников: Украина при помощи НАТО ищет исполнителей терактов среди мигрантов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk; Информационный центр НАК; 5-tv.ru
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Как действует преступный киевский режим?
Украина при поддержке спецслужб Североатлантического альянса ищет тех, кто может совершить теракты и диверсии на территории России. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в ходе заседания.
Он подчеркнул, что Украина наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытаясь тем самым ослабить ресурсную поддержку войск и спровоцировать панические настроения среди населения.
«Они осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов», — передает его слова пресс-служба НАК.
Вместе с тем не прекращаются попытки проникновения в приграничные с Украиной регионы боевиков ВСУ и диверсионно-разведывательных групп Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе начали пугать терактами в российских школах. В частности, член комитета по обороне британского парламента Николас Драммонд рассказал о планах Киева наносить удары по этим учреждениям.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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