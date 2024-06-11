Применяли силу: в аэропорту Кишинева задержали молдавских политиков, вернувшихся с ПМЭФ

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Захарова назвала «Санду-рейхом» действия пограничников в Кишиневе

Фото, видео: © РИА Новости / Табылды Кадырбеков; 5-tv.ru

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Причины своих действий правоохранители озвучивать не стали.

Группу участников оппозиционного молдавского блока задержали в аэропорту Кишинева, куда они прибыли с Петербургского международного экономического форума. В итоге граждан продержали в аэропорту четыре часа без объяснения причин.

Как говорят пассажиры, полиция издевалась, в том числе — над женщинами и стариками, сотрудники даже применяли силу.

Подобный исход событий после участие молдавских политиков в ПМЭФ-2024 прогнозировала глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Она заявила, что власти республики могут принять новые меры для давления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тем временем назвала действия пограничников в Кишиневе «Санду-рейхом».

«Пограничники в аэропорту Кишинева не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдовы, кого они считают неблагонадежными», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на днях в кишиневском аэропорту сотрудниками правоохранительных органов был задержан один из лидеров оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу. В итоге его держали там как минимум несколько часов.

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