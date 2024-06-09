«Всегда сюрприз»: Гуцул не исключила нового давления Кишинева на нее после участия в ПМЭФ
Гуцул: власти Молдавии могут не пустить меня в страну после участия в ПМЭФ
Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Главу Гагаузии так просто не запугать.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти республики могут принять новые меры для давления на нее из-за очередного визита в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
«Скорее всего, опять будут приняты меры со стороны Майи Санду, могут даже не пустить в страну. Вы знаете, каждый мой приезд из России всегда с сюрпризом. Мы не знаем, чего ожидать. Меня это не останавливает», — заявила Гуцул журналистам перед вторым съездом оппозиционного молдавского блока «Победа» в Москве.
Несмотря на постоянное давление со стороны Кишинева, глава Гагаузии ничего не боится. Главное для нее — благополучие ее народа. Так, Гуцул хотела бы еще раз встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если появится такая возможность. Исполнительный комитет Гагаузской автономии уже направил официальный запрос для организации ее второй встречи российским лидером.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Додон заявил о роли Молдавии в поставках оружия на Украину.
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