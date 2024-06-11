«Заигрывания с нацистами»: в Кремле оценили решение США по оружию для «Азова»*

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Песков: РФ негативно оценивает снятие США запрета на поставки оружия «Азову»*

«Заигрывания с нацистами»: в Кремле оценили решение США по оружию для «Азова»*

Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС

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Штаты ничем не гнушаются в попытках подавить Россию.

Российские власти крайне негативно относятся к решению Соединенных Штатов снять запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов»*. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул: Штаты ничем не гнушаются в попытках подавить Россию.

«Внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя Украину и украинский народ в качестве инструмента в своих руках», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Песков подчеркнул, что речь идет об ультранационалистах. По его словам, США даже готовы на «заигрывания с неонацистами». Такие шаги в очередной раз подтверждают актуальность опасений по распространению нацизма в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом снял запрет на поставки оружия «Азову». Само ограничение было введено несколько лет назад из-за того, что «некоторые его основатели придерживались расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов».

Теперь же 12-я бригада специального назначения «Азова» прошла некую проверку, проведенную Госдепом. Вашингтон в результатах не увидел нарушений.

* — террористическая организация, запрещена в России

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