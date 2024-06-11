«Не буду их переубеждать»: Полина Гагарина отреагировала на обвинения хейтеров

В чем обвиняют известную певицу?

Певица Полина Гагарина считает попытки доказать, что ты лучше, чем о тебе думают — бесполезным занятием. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru в ходе пресс-конференции, посвященной ее предстоящему концерту в «Лужниках».

Журналисты привели в пример один из психологических разборов интервью артистки, где ее назвали высокомерной и «зазвездившейся». Гагарина ответила на это, сказав, что ее совершенно не трогают заявления людей в интернете, так как только близкие люди знают ее настоящей и только их словам она доверяет.

«Меня трогает несправедливость ненастоящая. Меня трогает, когда мне какие-то комментарии говорит моя мама. Она может сказать все. Мама после интервью сказала „Ну, дочь, молодец“. Я не собираюсь всем нравиться и никогда не понравлюсь — это гиблое дело», — говорит Гагарина.

Она также добавила, что не будет тратить свою жизнь на доказательства чего-то другим людям.

«Я всю жизнь работаю, учусь. Я обожаю свое дело, свою семью и все, что меня окружает», — говорит певица.

По ее словам, в этот мир она старается в ответ распространять только любовь. Поэтому ей не за чем переубеждать кого-либо.

«Я не буду их переубеждать. Скорее всего наши вкусы с ними не совпадут. Ну зачем тогда?» — подытожила мысль артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полина Гагарина рассказала о личной жизни 16-летнего сына.