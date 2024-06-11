«Накинулся на меня»: как Прохор Шаляпин стал врагом Филиппа Киркорова

Свое сотрудничество с поп-королем певец начал в 2000-х годах.

Певца Прохора Шаляпина на заре карьеры взял под свое крыло Филипп Киркоров. Но сотрудничество звезд проходило не лучшим образом.

По словам Шаляпина, Киркоров в 2001 году исполнил написанную Прохором песню «Мамария» причем без его согласия.

«Я ничего не получил — только авторские вознаграждения. Никаких проблем ему не устраивал. Но когда в Париже, гуляя возле Эйфелевой башни с Филиппом и с Колдуном, я ему говорю: „Филипп, а ты знаешь, что ты поешь мою песню?“ — „Это твоя песня? Это ты мне столько проблем устроил?“ — на меня накинулся», — рассказал певец в эфире одной из программ на федеральном телеканале.

Только начавшаяся дружба знаменитостей пошатнулась после этого случая, окончательный же разлад между Киркоровым и Шаляпиным наступил в 2007 году. Известно, что причиной новой ссоры стала продюсер Яна Рудковская, хотя никаких подробностей певец не расскрывает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шаляпин пожаловался на недоброжелательность Пьехи.