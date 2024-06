Зоозащитники осквернили портрет короля Карла III в Лондоне

Портрет короля Карла III в галерее Филипа Моулда в Лондоне осквернили зоозащитники. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что активисты наклеили постер на лицо короля с изображением персонажа из мультфильма «Уоллес и Громит» и надписью о жестоком обращении с животными на фермах, поддерживаемых Королевским обществом по предупреждению жестокого обращения с животными (RSPCA).

Участники акции призвали короля отказаться от патроната над RSPCA, пока оно не гарантирует выполнение установленных стандартов работы.

