Зоозащитники осквернили портрет короля Карла III в Лондоне

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Активисты попытались привлечь внимание монарха и общественности к проблеме жестокого обращения с животными на фермах Великобритании.

Зоозащитники осквернили портрет короля Карла III в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Портрет короля Карла III в галерее Филипа Моулда в Лондоне осквернили зоозащитники. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что активисты наклеили постер на лицо короля с изображением персонажа из мультфильма «Уоллес и Громит» и надписью о жестоком обращении с животными на фермах, поддерживаемых Королевским обществом по предупреждению жестокого обращения с животными (RSPCA).

Участники акции призвали короля отказаться от патроната над RSPCA, пока оно не гарантирует выполнение установленных стандартов работы.

Выбор мультяшного персонажа для проведения акции зоозащитники объяснили тем, что Карл III, по их информации, был ярым поклонником «Уоллеса и Громита», и они решили именно таким способом привлечь его внимание.

Порча предметов искусства и исторических реликвий — один из излюбленных методов «борьбы» разного рода активистов во всем мире. Так, в феврале в США два экоактивиста испачкали стенд с конституцией в Национальном архиве Вашингтона. Вандалы насыпали красный порошок на стенд и на себя, а затем начали скандировать лозунги с призывом к американскому президенту Джо Байдену немедленно заняться проблемами изменения климата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активисты экологического движения осквернили картину Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» в национальной галерее Австралии в Канберре.

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