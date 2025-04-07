«Множество ярких, уникальных свершений»: Путин поздравил Овечкина с рекордом

Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Слова главы государства были опубликованы на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил спортсмена с установлением рекорда, пожелал здоровья, боевого настроя и покорения новых вершин.

Путин отметил, что Овечкин обошел легендарных мастеров, обрадовав не только российских болельщиков, но и фанатов этого вида спорта за пределами нашей страны.

«В Вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея», — говорится в сообщении президента.

Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, который за свою карьеру в НХЛ забросил 894. Российский спортсмен 6 апреля забил свою 895-ю шайбу. При этом до конца регулярного чемпионата сезона-2024/25 осталось пять игр. И есть надежда, что хоккеист уже в ближайшие дни побьет уже свой собственный рекорд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме предложили назвать в честь Овечкина стадион, улицу или сквер в Москве.