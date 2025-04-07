Глобальная повестка дня: опубликована основная тема ПМЭФ-2025

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 51 0

Основной темой ПМЭФ-2025 станет объединение ценностей для роста многополярности

Глобальная повестка дня: опубликована основная тема ПМЭФ-2025

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Современный мир стремится к общей и равноправной системе.

Главной темой Петербургского международного экономического форума — 2025 (ПМЭФ) станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Об этом официально заявили в Росконгрессе.

Мероприятие пройдет в северной столице России с 18 по 21 июня, и это одно из самых важных событий по утверждению глобальной международной повестки. Ежегодно ПМЭФ показывает, как меняется интернациональное сотрудничество, и какие политические и экономические изменения происходят в глобальном обществе.

Кроме того, на полях форума формируется система международных отношений. Именно поэтому на данный момент ПМЭФ занимает место самой крупной деловой площадки в мире. Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что в нынешней реальности современный мир стремится к общей и равноправной системе, в которой ни одна страна не обладает монополией на принятие решений.

Государства регулярно создают уникальные и новые центры силы, которые требуют разработки механизмов взаимодействия, а также общие подходы к экономической системе.

«Форум традиционно объединяет ведущих мировых лидеров, представителей бизнеса и экспертов, чтобы обсудить ключевые вызовы времени и найти решения, обеспечивающие устойчивый экономический рост. В условиях трансформации глобальной системы именно общие ценности становятся основой для развития конструктивного международного взаимодействия», — отметил Кобяков.

Кроме того, известно, что организатором ПМЭФ-2025 выступает Фонд Росконгресс, который взаимодействует с рядом международных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько компаний из Соединенных Штатов примут участие в ПМЭФ в этом году — уже получены инициативные заявки. Соответствующая информация указана на сайте мероприятия.

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