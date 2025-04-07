Собянин: в Москве будет построено еще шесть подстанций скорой помощи

В Москве построят шесть подстанций скорой помощи в ближайшее время. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В ближайшие годы за счет бюджета планируем построить еще шесть (подстанций скорой помощи. — Прим. ред.)— в районах Выхино-Жулебино, Царицыно, Пресненский, Тропарево-Никулино, Ивановское и Вороново», — говорится в сообщении главы города.

По словам мэра, Москва постоянно развивается, в том числе и за счет строительства новых микрорайонов. Поэтому растет потребность в оперативной медицинской помощи.

С 2011 года, по данным мэра, было построено 11 подстанций скорой помощи в разных районах столицы: Северный, Некрасовка, Бабушкинский, Даниловский, Филимонковский, Южное Бутово, Крюково, Троицк, Бекасово, Коммунарка и Царицыно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва занимает первое место в мире по числу автомобилей каршеринга. Ежедневно услугами данных сервисов пользуется больше 250 тысяч москвичей. Парк каршеринга в столице насчитывает около 40 тысяч автомобилей, что является самым высоким показателем в мире. Средний возраст машин — 1,5 года, один из самых низких в Европе.